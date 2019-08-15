НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра
Шестой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 28 марта 2019 года в деле по иску ООО "Ай Ти Финанс" об исключении из реестра платежных систем внутригосударственной платежной системы "24nonStop", говорится в постановлении суда на сайте Единого госреестра судебных решений.
"Апелляционную жалобу НБУ оставить без удовлетворения. Решение Окружного административного суда Киева от 28 марта 2019 года оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию", - говорится в решении суда.
Как сообщалось, НБУ в марте 2014 года согласовал правила внутригосударственной платежной системы "24nonStop", которая была одной из крупнейших на рынке по числу терминалов. Система позволяла организовать продажу электронных ваучеров, а также осуществлять прямое пополнение мобильной связи, интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и других сервисов. Ее деятельность была остановлена с 5 января 2016 года до устранения "Ай Ти Финанс" нарушений законодательства.
Согласно госреестру, конечными собственниками этого ООО "Ай Ти Финанс" с уставным капиталом 60 млн грн являются жители Киева Дмитрий Рубанов, Дмитрий Потапенко и житель Вишневого (Киевская обл.) Андрей Степаненко.