Экономика

12:12 15.08.2019

Минрегион предлагает проводить реновацию жилья только при согласии не менее 75% жителей дома

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Минрегион предлагает проводить реновацию жилья только при согласии не менее 75% жителей дома

 Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает внести в законопроект о реконструкции устаревшего жилья требование, согласно которому не менее 75% жителей устаревших домов должны согласиться на отселение для проведения реновации.

"Сегодня в действующем законе 2006 года о реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жителей дома на проведение его реконструкции. То есть, отказ даже одного жителя, прописанного в квартире такого дома, исключает возможность реконструкции. Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. Значит, при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основными причинами того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться", – цитирует замминистра Минрегиона Льва Парцхаладзе пресс-служба ведомства.

Согласно законопроекту, в случае несогласия 25% собственников квартир рассмотрение вопроса о реконструкции многоквартирного дома в пределах квартала/микрорайона прекращается, такой дом исключается из инвестиционного проекта.

Теги: #жкх #жилье #реконструкция #минрегионстрой #реновация
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