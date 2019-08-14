Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2019 года составило $1,619 млрд, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года (отрицательное сальдо $977,6 млн), сообщила Государственная служба статистики в среду.
По ее данным, за шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% - до $29,544 млрд, импорт - на 7,9%, до $31,164 млрд.
Как ранее сообщалось, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года
Сводный внешнеторговый баланс Украины за I полугодие 2019 года (млн.$)¹
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|I полугодие 2018
|I полугодие 2019
|I полугодие 2018
|I полугодие 2019
|I полугодие 2018
|I полугодие 2019
|Всего (товары и услуги)²
|27904,5
|29544,4
|28882,1
|31163,7
|–977,6
|–1619,3
|в т.ч. ЕС
|11196,0
|11801,0
|12309,7
|13363,9
|–1113,7
|–1562,9
|Товары
|23253,1
|24469,0
|25995,5
|28205,4
|–2742,4
|–3736,4
|в т.ч. страны ЕС
|9793,0
|10284,3
|10816,9
|11804,5
|–1023,9
|–1520,2
|Услуги
|5480,0
|5896,8
|2887,4
|2959,9
|2592,6
|2936,9
|в т.ч. страны ЕС
|1936,0
|2023,1
|1493,6
|1560,9
|442,4
|462,2
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.
2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в первом полугодии 2019 года составляли в экспорте $821,4 млн (в первом полугодии 2018 года - $828,6 млн.), в импорте - $1,6 млн (в первом полугодии 2018 года - $0,8 млн).