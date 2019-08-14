Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2019 года составило $1,619 млрд, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года (отрицательное сальдо $977,6 млн), сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, за шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% - до $29,544 млрд, импорт - на 7,9%, до $31,164 млрд.

Как ранее сообщалось, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года



Сводный внешнеторговый баланс Украины за I полугодие 2019 года (млн.$)¹

Экспорт Импорт Сальдо I полугодие 2018 I полугодие 2019 I полугодие 2018 I полугодие 2019 I полугодие 2018 I полугодие 2019 Всего (товары и услуги)² 27904,5 29544,4 28882,1 31163,7 –977,6 –1619,3 в т.ч. ЕС 11196,0 11801,0 12309,7 13363,9 –1113,7 –1562,9 Товары 23253,1 24469,0 25995,5 28205,4 –2742,4 –3736,4 в т.ч. страны ЕС 9793,0 10284,3 10816,9 11804,5 –1023,9 –1520,2 Услуги 5480,0 5896,8 2887,4 2959,9 2592,6 2936,9 в т.ч. страны ЕС 1936,0 2023,1 1493,6 1560,9 442,4 462,2

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.

2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в первом полугодии 2019 года составляли в экспорте $821,4 млн (в первом полугодии 2018 года - $828,6 млн.), в импорте - $1,6 млн (в первом полугодии 2018 года - $0,8 млн).