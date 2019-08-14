Экономика

19:13 14.08.2019

Глава наблюдательного совета Deutsche Bank Ахляйтнер ищет преемника

1 мин читать
Глава наблюдательного совета Deutsche Bank Ахляйтнер ищет преемника

Председатель наблюдательного совета Deutsche Bank AG Пауль Ахляйтнер ищет себе преемника, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, кадровая политика банка вызывала критику со стороны акционеров, и поиск нового главы наблюдательного совета отчасти является ответом на нее. Однако Ахляйтнер намерен выполнять свои обязанности до истечения срока полномочий.

"Срок пребывания Ахляйтнера на посту председателя истекает только в 2022 году. Кроме того, существуют четкие правила, регулирующие вопросы правопреемства в наблюдательном совете - их подготавливает комитет по назначениям", - написал представитель Deutsche Bank в электронном письме Bloomberg. Ахляйтнер, который возглавляет этот комитет, отказался от комментариев.

В июле Deutsche Bank AG объявил о "радикальной трансформации" бизнес-модели, которая, как ожидается, позволит банку стать более прибыльным, увеличить доходы акционеров и обеспечить долгосрочный рост бизнеса. Среди ключевых моментов реструктуризации - существенное сокращение инвестиционно-банковских операций, а также снижение ежегодных расходов к 2022 году на 6 млрд евро (примерно 25%) - до 17 млрд евро.

Акции Deutsche Bank в ходе торгов в среду дешевеют на 5%. С начала года капитализация банка уменьшилась на 13,1%, до 13,2 млрд евро.

Теги: #банк #руководство #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 14.08.2019
Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста

Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста

12:57 13.08.2019
Главе МИД ФРГ пришлось сменить самолет на пути в Нью-Йорк из-за неисправности борта

Главе МИД ФРГ пришлось сменить самолет на пути в Нью-Йорк из-за неисправности борта

20:04 11.08.2019
США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

18:50 08.08.2019
Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

12:56 07.08.2019
В Берлине пока не могут сообщить о сроках саммита "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

В Берлине пока не могут сообщить о сроках саммита "нормандской четверки" - представитель правительства ФРГ

09:38 06.08.2019
Рост заказов промпредприятий ФРГ в июне стал рекордным за два года

Рост заказов промпредприятий ФРГ в июне стал рекордным за два года

18:22 05.08.2019
Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"

12:39 05.08.2019
Украинский телеканал UATV расширил присутствие в Германии

Украинский телеканал UATV расширил присутствие в Германии

10:24 05.08.2019
Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

Бойцы 93-й ОМБр ВСУ в течение месяца будут обмениться опытом с военными НАТО на учениях в Германии

15:37 02.08.2019
Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

Посол ФРГ в Украине на встрече с Данилюком выразила поддержку начатым командой Зеленского реформам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили использование газа на 3%, в июле скачок потребления составил 47% к июню

Рост ВВП Украины во II кв. ускорился до 4,6% – Госстат

Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке э/э

ПОСЛЕДНЕЕ

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

Количество случаев АЧС в Украине за 7 месяцев сократилось в 2,6 раза

Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили использование газа на 3%, в июле скачок потребления составил 47% к июню

Рост ВВП Украины во II кв. ускорился до 4,6% – Госстат

Экс-глава ФРС Гринспен не видит препятствий для отрицательной доходности гособлигаций США

Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов будет отправлена в Киев 16 августа

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Правительство утвердило новую редакцию устава ПриватБанка

Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА