Глава наблюдательного совета Deutsche Bank Ахляйтнер ищет преемника
Председатель наблюдательного совета Deutsche Bank AG Пауль Ахляйтнер ищет себе преемника, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, кадровая политика банка вызывала критику со стороны акционеров, и поиск нового главы наблюдательного совета отчасти является ответом на нее. Однако Ахляйтнер намерен выполнять свои обязанности до истечения срока полномочий.
"Срок пребывания Ахляйтнера на посту председателя истекает только в 2022 году. Кроме того, существуют четкие правила, регулирующие вопросы правопреемства в наблюдательном совете - их подготавливает комитет по назначениям", - написал представитель Deutsche Bank в электронном письме Bloomberg. Ахляйтнер, который возглавляет этот комитет, отказался от комментариев.
В июле Deutsche Bank AG объявил о "радикальной трансформации" бизнес-модели, которая, как ожидается, позволит банку стать более прибыльным, увеличить доходы акционеров и обеспечить долгосрочный рост бизнеса. Среди ключевых моментов реструктуризации - существенное сокращение инвестиционно-банковских операций, а также снижение ежегодных расходов к 2022 году на 6 млрд евро (примерно 25%) - до 17 млрд евро.
Акции Deutsche Bank в ходе торгов в среду дешевеют на 5%. С начала года капитализация банка уменьшилась на 13,1%, до 13,2 млрд евро.