Экономика

18:35 14.08.2019

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

1 мин читать
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

 

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2019 года составило $1,619 млрд, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года (отрицательное сальдо $977,6 млн), сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, за шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% - до $29,544 млрд, импорт - на 7,9%, до $31,164 млрд.

Как ранее сообщалось, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года

Теги: #внешняя_торговля #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 14.08.2019
Рост ВВП Украины во II кв. ускорился до 4,6% – Госстат

Рост ВВП Украины во II кв. ускорился до 4,6% – Госстат

18:41 29.07.2019
Реальная зарплата в Украине в июне 2019г возросла на 8,1% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июне 2019г возросла на 8,1% - Госстат

18:21 23.07.2019
Промпроизводство в Украине в июне-2019 сократилось на 2,3%

Промпроизводство в Украине в июне-2019 сократилось на 2,3%

18:10 23.07.2019
Объем выполненных стройработ в Украине в июне возрос на 1,7%

Объем выполненных стройработ в Украине в июне возрос на 1,7%

11:13 02.07.2019
Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в мае сократилась на 9,8%

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в мае сократилась на 9,8%

20:08 01.07.2019
Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

18:40 10.06.2019
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7%, в годовом измерении выросла до 9,6% - Госстат

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7%, в годовом измерении выросла до 9,6% - Госстат

11:26 03.06.2019
Ввод жилья в Украине в I кв. увеличился на 32,3%

Ввод жилья в Украине в I кв. увеличился на 32,3%

19:29 23.05.2019
Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

14:14 22.05.2019
Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 4 мес.-2019 увеличились на 27,2% – Госстат

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 4 мес.-2019 увеличились на 27,2% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили использование газа на 3%, в июле скачок потребления составил 47% к июню

Рост ВВП Украины во II кв. ускорился до 4,6% – Госстат

Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке э/э

ПОСЛЕДНЕЕ

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I полугодии составило $1,62 млрд – Госстат

Глава наблюдательного совета Deutsche Bank Ахляйтнер ищет преемника

Количество случаев АЧС в Украине за 7 месяцев сократилось в 2,6 раза

Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили использование газа на 3%, в июле скачок потребления составил 47% к июню

Экс-глава ФРС Гринспен не видит препятствий для отрицательной доходности гособлигаций США

Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов будет отправлена в Киев 16 августа

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Правительство утвердило новую редакцию устава ПриватБанка

Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Ryanair с 29 октября начнет летать из Одессы в Будапешт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА