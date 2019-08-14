Рост ВВП Украины во II кв. ускорился до 4,6% – Госстат

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.

Как сообщалось, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в минувшем году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%.

Соответствующий прогноз был подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономразвития, Минфина, Национального банка Украины (НБУ), а также 13-ти государственных и неправительственных организаций.

В то же время, в своем в "Инфляционном отчете" (июль-2019) НБУ прогнозировал снижение потребительской инфляции до 6,3% к концу 2019 года, в начале 2020-го - до 5% с отклонением в 1 п. п., к концу 2020-го - 5%.