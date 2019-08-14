Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), проинформировала провайдеров о решении Святошинского районного суда Киева, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к сайту vilkov.com, осуществляющему обменные операции с электронными деньгами.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурса vilkov.com, путем обязания интернет-провайдеров… включенных в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, перечень которых содержится на официальном сайте НКРСИ, закрыть к нему доступ", - цитируется соответствующее постановление суда в сообщении на сайте комиссии.

Указанный сайт предоставляет услуги по обмену/покупке/продаже электронных денег, их выведению на карты украинских и российских банков, операции с обналичиванием средств с PayPal, запрещенных в Украине WebMoney, "Яндекс.Деньги", а также систем BitCoin, AdvencedCash и PerfectMoney.

Как указывается на подлежащем блокировке сайте, к компании "Вилков" есть оффлайн-офисы в Черкассах, Киеве и Львове. Сайт компании, согласно указанным данным, существует с 2006 года.