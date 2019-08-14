Экономика

13:30 14.08.2019

Кабмин рассмотрит вопрос о возложении на "Нафтогаз" ПСО по поставке газа на Луганскую ТЭС

1 мин читать
Кабмин рассмотрит вопрос о возложении на "Нафтогаз" ПСО по поставке газа на Луганскую ТЭС

Кабинет министров Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос возложения на НАК "Нафтогаз Украины" публичных специальных обязательств по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго"), работающую в "обособленном" острове.

Согласно информации, озвученной представителем президента в правительстве Андреем Герусом в ходе заседания правительства, Кабмин планирует обязать "Нафтогаз" продавать для нужд Луганской ТЭС газ по цене в два раза ниже рыночной.

Теги: #нафтогаз #газ #луганская_тэс #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 14.08.2019
Сотрудники по мобилизационной работе госорганов власти будут проходить повышение квалификации с 2020 года

Сотрудники по мобилизационной работе госорганов власти будут проходить повышение квалификации с 2020 года

13:19 14.08.2019
Кабмин одобрил проект письма правительства к ЕИБ по проекту развития аграрной инфраструктуры на $250 млн

Кабмин одобрил проект письма правительства к ЕИБ по проекту развития аграрной инфраструктуры на $250 млн

13:07 14.08.2019
Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

13:04 14.08.2019
В Украине появится Единый госреестр ветеранов войны

В Украине появится Единый госреестр ветеранов войны

12:50 14.08.2019
Кабмин внесет изменения в ПСО, которые позволят снизить стоимость э/э для крупных промпотребитей

Кабмин внесет изменения в ПСО, которые позволят снизить стоимость э/э для крупных промпотребитей

18:28 13.08.2019
РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

16:23 12.08.2019
Кассация приняла к рассмотрению жалобу Кабмина на приостановку его права на назначение и увольнение главы и членов правления "Нафтогаза"

Кассация приняла к рассмотрению жалобу Кабмина на приостановку его права на назначение и увольнение главы и членов правления "Нафтогаза"

12:08 12.08.2019
Кабмин проведет заседание 14 августа – пресс-секретарь Гройсмана

Кабмин проведет заседание 14 августа – пресс-секретарь Гройсмана

11:08 12.08.2019
Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,9 раза

Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,9 раза

10:35 12.08.2019
Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии

Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

НБУ подал встречный иск к Коломойскому

Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" планирует до конца года открыть до 60 магазинов собственной розницы и на 25% нарастить штат ритейла

"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

Польше потребуется около полугода для очистки трубопроводной системы от некондиционной нефти

Низкая инфляция будет наблюдаться в ближайшие месяц-два

"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

"Укрзализныця" обеспечена дизтопливом на 2 месяца, на днях начнется еще один тендер на поставку

Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 2,1%, превысив целевой показатель ЦБ

BlaBlaCar закрыл сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции

Рост промпроизводства в Китае в июле был минимальным за 17 лет

Трамп ждет от Китая выполнения обещаний нарастить закупки сельхозпродукции в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА