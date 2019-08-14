Кабмин рассмотрит вопрос о возложении на "Нафтогаз" ПСО по поставке газа на Луганскую ТЭС

Кабинет министров Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос возложения на НАК "Нафтогаз Украины" публичных специальных обязательств по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго"), работающую в "обособленном" острове.

Согласно информации, озвученной представителем президента в правительстве Андреем Герусом в ходе заседания правительства, Кабмин планирует обязать "Нафтогаз" продавать для нужд Луганской ТЭС газ по цене в два раза ниже рыночной.