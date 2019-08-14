Экономика

13:24 14.08.2019

"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

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"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" считает возможным урегулирование проблемы рынка импорта мобильных устройств уже в 2020 году путем принятия Украиной соответствующих законодательных инициатив, сообщил директор Vodafone Retail Денис Поздняков на встрече с журналистами в Киеве в среду.

"Ожидается, что в течение следующего года этот вопрос ("серого импорта" – ИФ) будет решен на уровне государства", - подчеркнул Поздняков.

По его словам, глобальный вопрос борьбы с "серым" импортом товаров включает в себя, в том числе, и "серый" импорт мобильных телефонов.

"Самый эффективный способ борьбы - просто взять и поотключать серые устройства. Но здесь много нюансов, потому что он не должен затронуть рядового потребителя, а должен решаться на уровне таможни, налоговой системы. А оператор – выступать одним из инструментов этой системы. Мировой опыт показывает, что это самый эффективный инструмент, когда с помощью оператора "серые" смартфоны просто не появляются в сети и человек защищает свои права путем покупки исключительно "белого" товара", - подчеркнул директор Vodafone Retail.

По его словам, при Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, уже формируется консультативная комиссия, состоящая из продавцов и производителей смартфонов, а также операторов мобильной связи, которая будет заниматься проблематикой борьбы с серым импортом, разрабатывая комплексное решение, включающее в себя как изменение формата работы таможни, так и возможное блокирование операторами серых телефонов.

В то же время, Поздняков подчеркнул, что в любом случае, отключение "серых" мобильных устройств не будет работать в обратном порядке, а потому все пользователи "серых" телефонов, чьи устройства будут зарегистрированы в сетях мобильных операторов до вступления в силу соответствующего закона не подпадут под его действие.

Как сообщалось, ранее мобильные операторы и отраслевые эксперты заявили о необходимости дерегуляции телеком-отрасли, введения технологической нейтральности, внедрения Spectrum Sharing (возможность для мобильных операторов делиться частотами) и системы государственного контроля за импортом мобильной техники.

Теги: #vodafone #телефон
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