Кабмин одобрил проект письма правительства к ЕИБ по проекту развития аграрной инфраструктуры на $250 млн

Кабинет министров одобрил проект письма к Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) о подтверждении принадлежности предложения проекта "Развитие аграрной инфраструктуры и генерирование энергии на основе биомассы" на $250 млн к сфере действия Рамочного соглашения между Украиной и ЕИБ.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что письмом от 16 мая 2019 года ЕИБ уведомил Минфин о том, что после полной оценки проекта банк утвердил кредит в размере $250 млн, что на $40 млн больше от первоначальной плана. В этом же письме указано, что 8 компаний аграрной группы "Кернел" имеют право действовать как заемщик в рамках проекта. В связи с этим возникла необходимость в принятии решения данного проекта распоряжения.

Министр финансов Оксана Маркарова уполномочена Кабмином на подписание данного письма.