Экономика

12:46 14.08.2019

Низкая инфляция будет наблюдаться в ближайшие месяц-два

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Низкая инфляция будет наблюдаться в ближайшие месяц-два

Ближайшие месяц-два будут характеризоваться низкой инфляцией, считает председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"С учетом того, что в конце лета-начале осени в Украине заметно увеличивается предложение овощей и фруктов, а также вследствие эффекта ревальвации гривни логично предположить, что в ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией (в случае отсутствия каких-либо непредвиденных обстоятельств)", - написал Данилишин на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что замедление потребительской инфляции и переход к снижению цен в середине года становится тенденцией: "Это наблюдалось с мая по сентябрь прошлого года, в мае-июле 2019 года мы снова это видим".

По его словам, начиная с октября инфляция в Украине, как правило, ускоряется, что связано с постепенным снижением предложения сырых овощей и фруктов.

"Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в $1,7 млрд) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным", - отметил глава совета НБУ.

По данным Государственной службы статистики, дефляция в Украине в июле составила 0,6% по отношению к июню этого года, тогда как в годовом измерении (июль-2019 к июлю-2018) зафиксирована инфляция на уровне 9,1%.

Теги: #инфляция #данилишин
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