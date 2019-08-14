Низкая инфляция будет наблюдаться в ближайшие месяц-два

Ближайшие месяц-два будут характеризоваться низкой инфляцией, считает председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"С учетом того, что в конце лета-начале осени в Украине заметно увеличивается предложение овощей и фруктов, а также вследствие эффекта ревальвации гривни логично предположить, что в ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией (в случае отсутствия каких-либо непредвиденных обстоятельств)", - написал Данилишин на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что замедление потребительской инфляции и переход к снижению цен в середине года становится тенденцией: "Это наблюдалось с мая по сентябрь прошлого года, в мае-июле 2019 года мы снова это видим".

По его словам, начиная с октября инфляция в Украине, как правило, ускоряется, что связано с постепенным снижением предложения сырых овощей и фруктов.

"Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в $1,7 млрд) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным", - отметил глава совета НБУ.

По данным Государственной службы статистики, дефляция в Украине в июле составила 0,6% по отношению к июню этого года, тогда как в годовом измерении (июль-2019 к июлю-2018) зафиксирована инфляция на уровне 9,1%.