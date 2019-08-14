Кабмин внесет изменения в ПСО, которые позволят снизить стоимость э/э для крупных промпотребитей

Кабинет министров Украины на заседании в среду внесет изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, которые позволят снизить стоимость ресурса для крупных промышленных потребителей, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе заседания правительства в среду.

"Сегодня на заседании Кабинета министров мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые предоставят возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности, металлургам, феросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня", – сказал Насалик.