Экономика

12:45 14.08.2019

"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

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"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

Государственный концерн "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного Министерством внутренних дел Перу, на покупку определенного количества военно-транспортных самолетов – украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в Перу Ан-32Б, сообщил генеральный директор госконцерна Павел Букин.

По его данным, в тендере в Перу украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США - Италия) и C-295 (Airbus).

"Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолета, созданного на ГП "Антонов". В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников "Укроборонпрома", так и легендарная надежность торговой марки "Антонов", - цитирует Букина пресс-служба "Укроборонпрома" в среду.

Он отметил, что в тендере участвовало госпредприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна. В конкурсе, в котором оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

Теги: #укроборонпром #тендер #украина #перу
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