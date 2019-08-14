Экономика

12:08 14.08.2019

"Укрзализныця" обеспечена дизтопливом на 2 месяца, на днях начнется еще один тендер на поставку

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"Укрзализныця" обеспечена дизтопливом на 2 месяца, на днях начнется еще один тендер на поставку

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) намерена подписать договора на поставку еще 30 тыс. тонн дизельного топлива и обеспечить компанию дизелем на ближайшие два месяца, сообщил глава компании Евгений Кравцов в среду.

"Борьба с теневыми схемами при закупке дизеля нравится не всем участникам рынка. Но здесь мы бескомпромиссны: процесс должен быть прозрачным и конкурентным. Отдельные игроки пытаются давить на "Укрзализныцю". Как один из вариантов - надуманные жалобы в Антимонопольный комитет Украины. В результате имеем блокирование закупок и затягивание процесса на несколько месяцев… На ближайшие два месяца "Укрзализныця" обеспечена дизелем. Договоры на 30 тыс. тонн подписаны, еще на такой же объем - готовятся к подписанию. Еще один тендер начнется на днях", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом Кравцов отметил: чтобы обеспечить бесперебойное снабжение дизтопливом в 2020 году, осенью 2019 года УЗ даст старт процедуре рамочного соглашения "с исключительно надежными трейдерами".

"Поставщиков будем выбирать по результатам аукционов по критерию выгодных ценовых предложений", - добавил глава компании.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" 12 августа подписало первые договора на поставки дизельного топлива, заключенные по итогам переговорной процедуры. Цена за тонну составила от 25,250 тыс. до 25,550 тыс. грн.

Ранее глава УЗ Евгений Кравцов сообщал, что "Укрзализныця" из-за блокирования всех тендеров закупит партию дизельного топлива с применением переговорной процедуры как исключительной процедуры закупки.

По его словам, к этой процедуре компания также привлекает Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

Теги: #кравцов #укрзализныця #дизтопливо
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