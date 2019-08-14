Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 2,1%, превысив целевой показатель ЦБ

Потребительские цены в Великобритании в июле 2019 года выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2% в июне и превысила целевой показатель Банка Англии (2%).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал замедление июльской инфляции до 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в Великобритании в июле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали снижения на 0,1%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (индекс CPI Core) в июле выросли на 1,9% после повышения на 1,8% месяцем ранее.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,4% в годовом выражении, стоимость алкоголя и табачных изделий соответственно снизилась на 0,1% и выросла на 3,8%, одежда и обувь подешевели на 2,9%% по сравнению с июнем и подорожали на 0,4% к июлю прошлого года.

Стоимость транспортных услуг выросла соответственно на 0,4% и 1,5%.

Розничные цены (индекс RPI) в июле не изменились относительно предыдущего месяца и выросли на 2,8% в годовом выражении. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разными весами авиатарифов, страхования и цен на бензин. Месяцем ранее рост составлял соответственно 0,1% и 2,9%.

Согласно другому отчету ONS, также обнародованному в среду, цены на жилье в Великобритании в июне увеличились на 0,9% в годовом выражении, как и месяцем ранее.