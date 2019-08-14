Экономика

11:30 14.08.2019

BlaBlaCar закрыл сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции

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BlaBlaCar закрыл сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции

 

Интернет-сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar в июне 2019 года закрыл сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции Ouibus, принадлежавшего государственному ж/д перевозчику SNCF, следует из материалов фонда-акционера сервиса Vostok New Ventures.

Параметры сделки не раскрываются.

Бренд BlaBlaBus, созданный на базе французского оператора, работает в пяти европейских странах: Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, следует из данных сервиса.

Планируется, что маршрутная сеть сервиса к концу года будет увеличена до 400 направлений в 10 европейских странах.

В ноябре 2018 года BlaBlaCar сделал предложение SNCF о покупке принадлежащего ему автобусного оператора Франции Ouibus. По оценкам BlaBlaCar, сделка позволит ему впервые выйти за рамки своей основной сферы деятельности, а также начать переговоры о партнерстве с другими локальными автобусными партнерами и операторами Европы.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 65 млн человек.

В Украине сервис начал работать в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".

Теги: #blablacar #франция #сделка
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