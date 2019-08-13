Экономика

20:26 13.08.2019

Трамп ждет от Китая выполнения обещаний нарастить закупки сельхозпродукции в США

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Трамп ждет от Китая выполнения обещаний нарастить закупки сельхозпродукции в США

Пекин пока не начал существенно наращивать закупку товаров американских фермеров, несмотря на обещание сделать это, констатировал президент США Дональд Трамп.

"Как обычно, Китай сказал, что будет закупать большие партии у наших великолепных американских фермеров. Но пока они не сделали того, о чем говорили", - написал Трамп в Twitter.

Вместе с тем, американский лидер выразил надежду на то, что Китай все же выполнит обещание. "Возможно, это изменится", - добавил он.

В августе министерство коммерции КНР подтвердило ранее публиковавшиеся СМИ сообщения о прекращении закупок сельхозпродукции китайскими государственными компаниями. Ведомство пояснило, что США объявили о введении с 1 сентября пошлины в 10% на китайские товары на сумму $300 млрд, чем серьезно нарушили договоренности, достигнутые на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в японской Осаке в рамках саммита G20.

Ранее во вторник стало известно, что власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

Теги: #президент #сша #китай #фермеры
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