Экономика

18:28 13.08.2019

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

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РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

Российский "Газпром" будет вынужден заключать договор с НАК "Нафтогаз Украины" на период после 31 декабря 2019 года, поскольку в течение полутора-двух лет через украинскую газотранспортную систему (ГТС) придется прокачивать 50-65 млрд куб. м газа в год, прогнозирует председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Поэтому Россия будет давить на Украину, чтобы принудить к заключению краткосрочного транзитного договора. В этом ключе - и раздача паспортов жителям Донбасса, и ограничения на поставку различных видов топлива. Вполне возможно и военное обострение на Донбассе", - написал Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

Он отмечает, что запуск газопровода "Северный поток-2", который должен был состояться не позднее первых дней 2020 года, на самом деле будет отложен на восемь месяцев.

"Поэтому я думаю, что транзит российского газа через нашу страну в обычных объемах будет осуществляться не менее полутора лет после начала 2020 года", - считает председатель Совета НБУ.

При этом Данилишин указывает, что Германия не намерена отказываться от поддержки проекта "Северный поток-2", но к 2023 году намерена вывести из эксплуатации девять энергоблоков АЭС, из-за чего ей придется чуть ли не вдвое увеличить потребление газа в энергетике. Кроме того, Германия в борьбе за повышением конкурентоспособности своей продукции ищет дополнительные пути поставок газа, чтобы добиться конкуренции поставщиков и снижения его цены для немецкой промышленности.

В то же время он отмечает, что Украина остается лишь объектом мировых "газовых разборок" и нельзя рассчитывать, что власти Германии будут отстаивать необходимость сохранения транзита через Украину. По словам председателя Совета НБУ, ближайшие полтора-два года необходимо посвятить поиску источника хотя бы частичной компенсации тех нескольких миллиардов долларов, которые госбюджет Украины перестанет получать после снижения транзита до минимальных значений.

Данилишин указывает, что РФ не сможет отказаться от транзита минимальных 10-15 млрд. куб. м газа в год через Украину, потому что для стабильных поставок газа в Европу необходимо привлечение украинских подземных газовых хранилищ.

Теги: #нбу #украина #рф #данилишин #гтс #газ
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