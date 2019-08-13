Экономика

17:28 13.08.2019

США не станут вводить пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря

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США не станут вводить пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря

 Власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.

На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.

В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Дополнительная информация будет объявлена позднее.

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.

Теги: #сша #китай
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