Fairfax просит АМКУ разрешение на покупку СК "Универсальная"

Fairfax Financial Holdings Limited (Канада) обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой предоставить разрешение на приобретение (через дочернюю компанию FFHL Group Ltd. или ООО"Эф.Эф.Эйч. Юкрейн") акций ЧАО "Страховая компания Универсальная" (Киев), что обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе ее управления.

Такая информация содержится в повестке дня заседания АМКУ на вторник, 13 августа, обнародованной на сайте АМКУ.

Также АМКУ рассмотрит вопрос о предоставлении Fairfax Financial Holdings Limited разрешения на приобретение через новосозданную структуру ООО"Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз" акций СК "Универсальная", что обеспечит 50% голосов в высшем органе управления страховщика.

Кроме того, в повестку дня включен вопрос о предоставлении Европейскому банку реконструкции и развития" разрешения на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", что обеспечит превышение 25% голосов в управлении обществом.

АМКУ также примет решение о предоставлении разрешения на согласованные действия компаниям Fairfax Financial Holdings Limited и Whiteford Limited (Кипр) в виде обязательств по воздержанию от конкуренции и запрещению переманивания работников сроком на пять лет.

Ранее, в феврале 2019 года, Fairfax Financial Holdings Limited завершила оформление сделки по приобретению у АХА Group (Франция) ее "дочек" в Украине - ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизнь". В 2016 году Fаirfax приобрела 100% СК "QBE Украина", позже переименовав ее в "Колоннейд Украина".

СК "Универсальная" основана в 1991 году, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. Предлагает услуги в 42 видах страхования, региональная сеть насчитывает более 300 точек продаж по всей территории Украины.

В январе-июне 2019 года компания собрала 490,311 млн грн валовых страховых премий, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Чистые премии выросли на 12,10% - до 363,575 млн грн, заработанные - на 18,44%, до 334,206 млн грн.

СК "Универсальная" за первое полугодие 2019 выплатила клиентам 127,190 млн. грн, что на 11,38% превысило показатель за тот же период 2018 года. Таким образом, уровень выплат снизился на 1,40 п.п. - до 25,94% с 27,34%.

Активы страховщика по состоянию на 30 июня 2019 года выросли на 44,33% - до 1,311 млрд грн, собственный капитал - на 3,12%, до 276,446 млн грн, обязательства - на 61,59%, до 1,034 млрд грн .;

Ликвидные активы (денежные средства и их эквиваленты) уменьшились на 32,73% - до 125,006 млн грн. При этом на счетах СК "Универсальная" в банках по состоянию на 1 июля 2019 года хранились депозиты на сумму 293 млн. грн

Уставный капитал компании составляет 192,7 млн грн.