Цены на нефть слабо снижаются после роста накануне, Brent у $58,6 за баррель

Нефть эталонных марок слабо опускается в цене в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают перспективы предложения и спроса на рынке.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 подешевели на $0,12 (0,2%) - до $58,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,1 (0,18%) - до $54,83 за баррель.

Цены на нефть выросли примерно на 7,5% за последние три сессии, однако с начала августа потеряли более 6%.

Главным негативным фактором для рынка остаются опасения снижения темпов роста спроса на топливо в мире из-за американо-китайской торговой войны. С другой стороны, Россия сигнализирует о намерении твердо придерживаться условий соглашения об ограничении добычи, а Саудовская Аравия даже намекает о дополнительных мерах поддержки рынка.

"Нефтяной рынок пока не определился с направлением, - отметил старший стратег сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Хансен. - Это удивительно, учитывая заявления от производителей топлива, не понимающих, почему ограничение добычи не дает ожидаемого эффекта".

Между тем инвесторы ожидают данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы в среду. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.