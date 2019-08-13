Экономика

14:24 13.08.2019

НБУ подал встречный иск к Коломойскому

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НБУ подал встречный иск к Коломойскому

Национальный банк Украины (НБУ) подал встречный иск к бывшему совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, говорится в определении Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 августа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 12 августа.

В своем иске к НБУ Коломойский просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,259 млрд грн, привлеченному у Нацбанка.

Согласно судебным материалам, Коломойский полагает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения в связи с отсутствием кворума на заседании правления центробанка.

Теги: #нбу #суд #коломойский
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