Экономика

14:05 13.08.2019

Германский лоукостер FlixBus начал сотрудничество с Gunsel

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Германский лоукостер FlixBus начал сотрудничество с Gunsel

Германский автобусный лоукостер FlixBus (Берлин) подписал соглашение о сотрудничестве в Украине с компанией Gunsel, согласно с которым, начиная с 19 августа 2019 года, будут работать три совместные автобусные линии.

Об этом сообщили директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман и генеральный директор Gunsel Group Зеки Кочак на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

По словам Лемана, в частности, к сети FlixBus в рамках сотрудничества с Gunsel будут добавлены такие линии: Киев-Варшава (через Люблин, ежедневно), Киев-Вроцлав (через Житомир, Ривне, Львов, Краков, Катовице, три раза в неделю), Киев-Прага (через Житомир, Ривне, Львов и Градец Карлове, три раза в неделю).

"Новые линии, которые будут добавлены к нашей сети, позволят украинским пассажирам FlixBus получить доступ к нескольким сотням наших европейских направлений, благодаря пересадкам, которые можно сделать в хабах FlixBus в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Праге", - отметил Леман.

Он добавил, что в настоящее время FlixBus из Киева осуществляет пять маршрутов совместно с компанией "Евроклаб" (Берлин, Вена, Будапешт, Краков и Париж). При этом в планах FlixBus до конца 2019 года открыть маршруты из Одессы, Харькова и Днепра.

"Я очень рад, что сегодня украинская компания Gunsel стала партнером FlixBus в Украине. Это только начало пути ... У меня вчера был разговор с новым главой Киевской области Михаилом Бно-Айрияном и он очень заинтересован, чтобы встретиться с компанией FlixBus и запустить внутренние рейсы в Киевской области. Я заинтересован, чтобы провести встречу вашего офиса (FlixBus - ИФ) с киевскими перевозчиками", - подытожил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время пресс-конференции.

Как сообщалось, FlixBus в июне 2019 года заявил об открытии представительства в Украине.

Маршруты осуществлял автобусный партнер FlixBus - компания "Евроклуб".

FlixBus - германская компания, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Компания работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Компания сотрудничает с более 250 региональными партнерами-перевозчиками, которые имеют общую систему продажи билетов и общий бренд. Компания также располагает собственными автобусами.

На сегодня FlixВus соединяет маршрутами более 2 тыс. населенных пунктов в 29 странах и осуществляет более 350 тыс. рейсов ежедневно.

Gunsel – украинская транспортная компания, которая осуществляет пассажирские, грузовые и воздушные грузовые перевозки. В настоящее время пассажирские линии компании обслуживают 14 внутренних и 5 международных направлений.

Теги: #сотрудничество #flixbus #gunsel #лоукост
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