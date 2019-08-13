Экономика

13:08 13.08.2019

Суд подтвердил отмену санкций НКЦБФР к "ТАСК-брокер"

2 мин читать
Суд подтвердил отмену санкций НКЦБФР к "ТАСК-брокер"

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а решение Окружного административного суда Киева от 23 мая 2019 - без изменений, тем самым фактически подтвердив отмену санкций НКЦБФР в отношении "ТАСК-брокер", говорится в решении суда, текст которого обнародован 5 августа в Едином реестре судебных решений.

"Коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции, действия ООО "ТАСК-брокер" прямо определены в законе №448/96-ВР как не подпадающие под признаки манипулирования ценами на фондовом рынке. Следовательно, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что постановление №723-ДП-Т от 27 декабря 2018 года является необоснованным, противоправным и подлежащим отмене", - говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, 23 мая Окружной админсуд Киева принял решение об отмене постановления НКЦБФР от 27 декабря 2018 года о наложении 170 тыс. грн штрафа на компанию"ТАСК-брокер", однако комиссия не стала ждать этого решения и приостановила действие лицензии, чем фактически заблокировала работу компании.

Торговец ценными бумагами "ТАСК-брокер" написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с критикой деятельности НКЦБФР, которая 17 мая остановила действие его лицензий из-за неуплаты штрафа по обвинению в манипулировании на фондовом рынке.

"ТАСК-брокер" вместе с компанией по управлению активами "ТАСК-инвест" входит в инвестиционную группу "ТАСК", основанную в 2006 году на базе одноименной инвесткомпании, работающей на украинском рынке с 2002 года, Возглавляет группу Сергей Бродович.

"ТАСК-брокер" в 2018 году увеличил выручку на 6,1% – до 42,04 млн грн, его чистый убыток составил 1,14 млн грн по сравнению с 0,02 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Теги: #нкцбфр #санкции #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 13.08.2019
Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому на 20 августа

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому на 20 августа

09:28 13.08.2019
Суд отпустил под залог экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко

Суд отпустил под залог экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко

00:54 13.08.2019
Суд Ростова-на-Дону продолжил арест четверым фигурантам дела "дела Хизб ут-Тахрир"

Суд Ростова-на-Дону продолжил арест четверым фигурантам дела "дела Хизб ут-Тахрир"

23:32 12.08.2019
Суд отпустил под залог экс-главу отдела НКРЕКУ Ревенко

Суд отпустил под залог экс-главу отдела НКРЕКУ Ревенко

16:23 12.08.2019
Кассация приняла к рассмотрению жалобу Кабмина на приостановку его права на назначение и увольнение главы и членов правления "Нафтогаза"

Кассация приняла к рассмотрению жалобу Кабмина на приостановку его права на назначение и увольнение главы и членов правления "Нафтогаза"

04:44 12.08.2019
Суд в Николаевской области вынес условный срок мужчине, ротвейлер которого загрыз девушку до смерти

Суд в Николаевской области вынес условный срок мужчине, ротвейлер которого загрыз девушку до смерти

18:17 09.08.2019
Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

16:23 09.08.2019
"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

16:48 08.08.2019
Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

18:32 07.08.2019
Суд продлил домашний арест четвертому подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Суд продлил домашний арест четвертому подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

Сотрудники ДТЭК прервут отпуск для участия в следственных действиях НАБУ по делу "Роттердам+"

Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,9 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

"Укрзализныця" планирует получить от 20 до 40 локомотивов в 2020 году

Глава НБУ пока не получил от НАПК информацию о результатах проверки его деклараций

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $58,5 за баррель

Инфляция в Беларуси составила 3,1%

Китай готовится к выпуску собственной криптовалюты

Граждане Казахстана получат $260 млн госпомощи на погашение долгов

"ArcelorMittal Кривой Рог" заявил о подорожании э/э в июле на 20%, что сказалось на себестоимости

ПОНП призвало СБУ разблокировать работу Херсонской нефтеперевалки

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА