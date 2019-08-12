Экономика

18:47 12.08.2019

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $58,5 за баррель

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Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $58,5 за баррель

Нефтяной рынок стабилизировался в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 подешевели на $0,04 (0,07%) - до $58,49 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,07%) - до $54,53 за баррель.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Опасения, что торговый конфликт США с Китаем негативно отразится на мировой экономике (и приведет к сокращению спроса на топливо), нашли подтверждение в ухудшении прогноза глобального ВВП от Международного валютного фонда и прогноза спроса на нефть - от Международного энергетического агентства.

На минувших выходных аналитики Goldman Sachs ухудшили свою оценку влияния торговой войны на американскую экономику и отметили, что не ожидают подписания торгового соглашения между Штатами и Китаем ранее, чем осенью 2020 года состоятся президентские выборы в США.

"Нефтяной рынок сталкивается с серьезными глобальными сдерживающими факторами в виде эскалации торговой войны, слабой макростатистики и сильного доллара США", - отмечает старший аналитик Danske Bank Йенс Нервиг Педерсен.

Между тем аналитики банка ING предлагают обратить внимание на действия ОПЕК. "Мы придерживаемся мнения, что сильный рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в следующем году будет означать, что ОПЕК придется принять новые меры или столкнуться со снижением цен", - говорится в докладе.

Теги: #цены #нефть
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