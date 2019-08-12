Экономика

18:20 12.08.2019

Китай готовится к выпуску собственной криптовалюты

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Народный банк Китая (китайский ЦБ) "близок" к выпуску собственной криптовалюты, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя руководства регулятора.

Эксперты банка с прошлого года активно работают над разработкой криптовалюты, и она "близка к выпуску", сказал заместитель руководителя отдела платежей Народного банка Китая Му Чанчунь на мероприятии в рамках форума China Finance 40 Forum в городе Ичунь.

При этом он не стал вдаваться в подробности относительно сроков выпуска криптовалюты.

В отличие от децентрализованных криптовалют на основе технологии блокчейн, валюта, которую планирует выпустить китайский ЦБ, должна способствовать усилению контроля Пекина над финансовой системой.

Согласно патентам, зарегистрированным регулятором, потребители и компании будут скачивать электронный кошелек и обменивать юани на криптовалюту, которую они смогут использовать для осуществления и приема платежей. При этом ЦБ Китая сможет отслеживать транзакции.

Теги: #китай #криптовалюта
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