Экономика

17:52 12.08.2019

"ArcelorMittal Кривой Рог" заявил о подорожании э/э в июле на 20%, что сказалось на себестоимости

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"ArcelorMittal Кривой Рог" заявил о подорожании э/э в июле на 20%, что сказалось на себестоимости

 Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет, что в июле текущего года электроэнергия возросла в среднем на 20% по сравнению и июнем, что отрицательно сказалось на себестоимости выпускаемой продукции.

Согласно пресс-релизу меткомбината, ощутимый рост затрат по этой статье негативно сказывается на себестоимости продукции предприятия после введения правительством с 1 июля новой модели оптового рынка электроэнергии, а также изменения тарифа за передачу электроэнергии (до 347,43 грн/МВт час). При этом компания уточняет, что ежемесячно она потребляет от 300 до 340 млн кВт-ч в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов. 

Начальник управления закупки сырья администрации по снабжению АМКР Олег Айко отметил, что рост затрат по электроэнергии составил почти 20%.

"Речь идет об оплате активной и реактивной электроэнергии, услуг за ее распределение, передачу и диспетчерское управление. Подорожание киловатт-часа приведет к дальнейшему росту издержек. Ведь цены на электроэнергию выросли не только для нас, но и для многих наших поставщиков услуг, сырья и различной продукции. Через некоторое время мы ожидаем волну кумулятивного эффекта из-за возросших затрат на электроэнергию – поставщики повысят стоимость своих услуг и товаров, что также отрицательно скажется на себестоимости нашей продукции", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба предприятия.

По его словам, любые рыночные изменения нужно проводить не в ущерб своим национальным производителям, ведь для целого ряда секторов промышленности, включая металлургию, электроэнергия занимает значительную часть в общей структуре затрат. Государству необходимо принять меры для приведения тарифов к сопоставимому уровню с мировыми тенденциями. Сегодня европейские металлурги платят за электроэнергию на 25% меньше, чем украинские, - и это ухудшает конкурентоспособность наших производителей, резюмировал топ-менеджер.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #электроэнергия #arcelormittal
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