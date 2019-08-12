Экономика

17:16 12.08.2019

ПОНП призвало СБУ разблокировать работу Херсонской нефтеперевалки

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ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП) призвало Службу безопасности Украины (СБУ) разблокировать работу одного из причалов управляемой ими Херсонской нефтеперевалки.

Согласно сообщению ПОНП, сотрудники СБУ вечером 10 августа зашли на территорию перевалки с целью обыска пришвартованного к причалу судна Mriya, готовившегося осуществить отгрузку дизельного топлива в резервуары предприятия. В предоставленном судебном постановлении о проведении обыска было указано старое название судна – Vilga, с другим судовладельцем, в связи с чем ПОНП считает проникновение на территорию предприятия и судно незаконными.

Руководивший обыском следователь СБУ не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году. С того времени судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

В ходе обыска судна СБУ остановило выгрузку топлива и осуществило отбор проб с нарушением технологических требований. При этом нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля.

"У "ПОНП" есть обоснованные основания считать, что незаконный отбор проб совершен с целью возможной фальсификации результатов их анализа и продолжения незаконного давления на предприятие", - приводятся в сообщении слова врио директора ГП Ярослава Ковалевского.

Отгрузка топлива была продолжена после приезда сотрудников полиции и адвокатов судовладельца в ночь на воскресенье, но уже вечером 11 августа сотрудники СБУ повторно прибыли на предприятие с требованием допустить их на территорию резервуарного парка нефтеперевалочного комплекса. Поскольку единственным документом, предъявленным следователями СБУ, было предписания врио начальника управлении СБУ в АР Крым (базируется в Херсоне), охрана предприятия вызвала полицию, что помогло избежать очередного незаконного проникновения на территорию.

"В результате действий сотрудников СБУ заблокирована работа одного из причалов нефтеперевалочного комплекса, а также нанесен ущерб репутации госпредприятия. ПОНП готовит обращение в правоохранительные органы касательно незаконных действий управления СБУ и ожидает на быструю и объективную реакцию", - резюмируется в сообщении.

Теги: #сбу #херсон #причал #нефтепродукты
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