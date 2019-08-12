Экономика

16:23 12.08.2019

Кассация приняла к рассмотрению жалобу Кабмина на приостановку его права на назначение и увольнение главы и членов правления "Нафтогаза"

2 мин читать
Кассация приняла к рассмотрению жалобу Кабмина на приостановку его права на назначение и увольнение главы и членов правления "Нафтогаза"

Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял к рассмотрению жалобу Кабинета министров на определения судов предыдущих инстанций об обеспечительных мерах в виде приостановки части норм правительственного постановления (№226 от 6 марта 2019 года), согласно которым полномочия по избранию, увольнению, отстранению и временному назначению членов и главы правления НАК "Нафтогаз Украины" отнесены к компетенции собрания акционеров компании.

Соответствующее решение от 29 июля 2019 года обнародовано в Едином реестре судебных решений.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров Украины на решение Окружного административного суда Киева от 14 мая 2019 года и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева от 3 июля 2019 года об обеспечении иска по делу № 640/7955/19", – отмечено в тексте решения суда.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 14 мая в обеспечение иска Федерации работодателей нефтегазовой отрясли приостановил действие части постановления №226 об исключительной компетенции собрания акционеров "Нафтогаза" по части назначения/временного назначения, увольнения и отстранения членов и главы правления компании. В начале июля Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции по части обеспечительных мер.

Правительство 6 марта внесло изменения в устав НАК, наделив собрание акционеров исключительными полномочиями на избрание и увольнение главы компании, а также членов ее правления без представления наблюдательного совета. Также правительство отдельно прописало, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

Теги: #нафтогаз #суд #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 12.08.2019
Кабмин проведет заседание 14 августа – пресс-секретарь Гройсмана

Кабмин проведет заседание 14 августа – пресс-секретарь Гройсмана

10:35 12.08.2019
Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии

Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии

04:44 12.08.2019
Суд в Николаевской области вынес условный срок мужчине, ротвейлер которого загрыз девушку до смерти

Суд в Николаевской области вынес условный срок мужчине, ротвейлер которого загрыз девушку до смерти

18:17 09.08.2019
Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

16:23 09.08.2019
"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

18:47 08.08.2019
"Нафтогаз" снизит в августе цену на газ для населения на 5,1%

"Нафтогаз" снизит в августе цену на газ для населения на 5,1%

16:48 08.08.2019
Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

01:32 08.08.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

18:32 07.08.2019
Суд продлил домашний арест четвертому подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

Суд продлил домашний арест четвертому подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка

17:06 07.08.2019
Frontera оспаривает в суде решение СРП-комиссии по "Дельфину"

Frontera оспаривает в суде решение СРП-комиссии по "Дельфину"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

Сотрудники ДТЭК прервут отпуск для участия в следственных действиях НАБУ по делу "Роттердам+"

Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,9 раза

Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии

ПОСЛЕДНЕЕ

ПОНП призвало СБУ разблокировать работу Херсонской нефтеперевалки

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $58,2 за баррель

Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах - НАПК

Бизнес почти исчерпал квоту разрешений на автоперевозки через польскую границу – ЕБА

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64образца 2017 года

Сотрудники ДТЭК прервут отпуск для участия в следственных действиях НАБУ по делу "Роттердам+"

Украина увеличила запасы в ПХГ в 1,9 раза

"Слуга народа" готовит решения для искоренения злоупотреблений ФОПов - Гетманцев

В ОПЗ расценивают намерения ФГИ назначить нового главу предприятия как рейдерство, просят защиты у Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА