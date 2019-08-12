Кассация приняла к рассмотрению жалобу Кабмина на приостановку его права на назначение и увольнение главы и членов правления "Нафтогаза"

Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял к рассмотрению жалобу Кабинета министров на определения судов предыдущих инстанций об обеспечительных мерах в виде приостановки части норм правительственного постановления (№226 от 6 марта 2019 года), согласно которым полномочия по избранию, увольнению, отстранению и временному назначению членов и главы правления НАК "Нафтогаз Украины" отнесены к компетенции собрания акционеров компании.

Соответствующее решение от 29 июля 2019 года обнародовано в Едином реестре судебных решений.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров Украины на решение Окружного административного суда Киева от 14 мая 2019 года и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева от 3 июля 2019 года об обеспечении иска по делу № 640/7955/19", – отмечено в тексте решения суда.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 14 мая в обеспечение иска Федерации работодателей нефтегазовой отрясли приостановил действие части постановления №226 об исключительной компетенции собрания акционеров "Нафтогаза" по части назначения/временного назначения, увольнения и отстранения членов и главы правления компании. В начале июля Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции по части обеспечительных мер.

Правительство 6 марта внесло изменения в устав НАК, наделив собрание акционеров исключительными полномочиями на избрание и увольнение главы компании, а также членов ее правления без представления наблюдательного совета. Также правительство отдельно прописало, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.