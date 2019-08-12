Экономика

15:39 12.08.2019

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

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Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

Исполняющий обязанности Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров настаивает на смене руководства Одесского припортового завода (ОПЗ), считая это необходимым условием для продолжения работы предприятия.

"Одесский припортовый завод является флагманом химической промышленности. Правильнее – был флагманом, пока его не загнали в миллиардные долги перед Фирташем и не довели до остановки, а сделать это без помощи менеджмента невозможно. Однако помимо долга сверхважным является вопрос функционирования завода и выпуска продукции, с чем нынешнее правление завода справиться не может", – написал Трубаров в соцсети Facebook в понедельник.

"Поэтому нормальная практика, когда государство усиливает свое влияние на подчиненные ей предприятия, в том числе путем смены руководства, если оно не справляется с возложенными на него обязанностями", – отметил и.о. главы ФГИ.

По мнению Трубарова, менеджмент ОПЗ "воспользовался несовершенством процедур корпоративного управления" и не сообщил Фонду как органу управления о проведении конкурса по отбору давальца, предложениях участников и его результаты.

"То, что ОПЗ запустился, это позитив, но то, как руководство провело конкурс по отбору давальца, вызывает много вопросов не только у Фонда госимущества как органа управления, но и у правоохранителей", – добавил он.

Как сообщалось, ОПЗ расценивает намерения ФГИ совместно с Кабинетом министров назначить нового руководителя предприятия как рейдерство и призвал президента Украины отреагировать на это, о чем написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook 11 августа: "Как нам стало известно, и.о. (главы - ИФ) ФГИ Трубаров, вопреки закону и здравому смыслу, сначала пытался остановить производство, а теперь организовал финальную "гастроль" и послал документы в Кабмин на смену руководителя ОПЗ. Отмечаем, что все эти действия являются незаконными и подлежат оценке и соответствующему реагированию правоохранительных органов, и могут привести к разрушению завода".

В конце июля текущего года ОПЗ начало предпусковые работы, а с начала августа начало выпуск аммиака и карбамида. Завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

ОПЗ простаивал с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

Теги: #фги #трубаров #опз
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