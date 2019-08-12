Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $58,2 за баррель

Нефть усилила снижение в ходе торгов в понедельник, участники рынка вновь демонстрируют пессимизм по поводу роста мировой экономики.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 подешевели на $0,37 (0,63%) - до $58,17 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,53 (0,97%) - до $53,97 за баррель.

Опасения, что торговый конфликт США с Китаем негативно отразится на мировой экономике (и приведет к сокращению спроса на топливо), нашли подтверждение в ухудшении прогноза глобального ВВП от Международного валютного фонда и прогноза спроса на нефть - от Международного энергетического агентства.

На минувших выходных аналитики Goldman Sachs ухудшили свою оценку влияния торговой войны на американскую экономику и отметили, что не ожидают подписания торгового соглашения между Штатами и Китаем ранее, чем осенью 2020 года состоятся президентские выборы в США.

В пятницу Дональд Трамп заявил журналистам, что назначенный на сентябрь новый раунд переговоров в Вашингтоне может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Ранее он предупредил о возможном введении новых пошлин на товары, ввозимые в США из Китая, и на этом фоне ЦБ КНР снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

Между тем аналитики банка ING предлагают обратить внимание на действия ОПЕК.

"Мы придерживаемся мнения, что сильный рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в следующем году будет означать, что ОПЕК придется принять новые меры или столкнуться со снижением цен", - говорится в докладе.