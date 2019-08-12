Бизнес почти исчерпал квоту разрешений на автоперевозки через польскую границу – ЕБА

Украинские предприниматели на начало августа почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом через польскую границу, сообщается в пресс-релизе Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в понедельник.

"Учитывая это, ассоциация обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квоты авторазрешений во время встречи с президентом Польши и способствовать решению данной проблемы в долгосрочной перспективе", – указала ЕБА в сообщении.

Проблема авторазрешений беспокоит бизнес на протяжении последних лет. Однако если раньше их количества хватало на 9-10 месяцев, то сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода, пояснили в ЕБА.

"Соответственно, компании сталкиваются с серьезным недостатком авторизированного транспорта для совершения внешнеторговых операций со странами Евросоюза", – отметили в ассоциации.