В ОПЗ расценивают намерения ФГИ назначить нового главу предприятия как рейдерство, просят защиты у Зеленского

В ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) расценивают намерения Фонда госимущества (ФГИ) совместно с Кабинетом министров Украины назначить нового руководителя предприятия как рейдерство и призывают президента Украины отреагировать на это.

Как сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook в воскресенье, несмотря на запуск предприятия после более чем годового простоя, коллектив завода находится в предзабастовочном состоянии и "готов ехать в Киев, чтобы добывать в борьбе свое будущее тогда как старая власть, которая находится в агонии и пытается остановить и захватить завод.

"Как нам стало известно, ио (главы) ФГИУ (Виталий) Трубаров, вопреки закону и здравому смыслу, сначала пытался остановить производство, а теперь организовал финальную "гастроль" и послал документы в КМУ (Кабинет министров Украины - ИФ) на смену руководителя ОПЗ. Отмечаем, что все эти действия являются незаконными и подлежат оценке и соответствующему реагированию правоохранительных органов, и могут привести к разрушению завода", - написал Щуриков в ФБ.

При этом он добавил, что запуск завода стал возможен только после обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, "у которого мы просили только одно - дать возобновить производство с соблюдением закона и не создавать искусственных преград".

"Именно благодаря реакции на наше обращение, стало возможно урегулировать текущие проблемы, провести прозрачный отбор и возобновить производство", - констатировал топ-менеджер.

При этом он приложил к посту скан обращения членов трудового коллектива ОПЗ, датируемого 10 августа текущего года, в котором, в частности, призывают главу государства "не допустить рейдерской смены руководства и дальнейшего рейдерского захвата ПАО "ОПЗ" в последние дни работы старого Кабинета министров Украины и "народных избранников".

Как сообщалось, в конце июля текущего года ОПЗ начало предпусковые работы, а с начала августа начало выпуск аммиака и карбамида. Завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

"Согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит четыре месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа в месяц", - пояснял ранее Щуриков.

При этом гендиректор "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко сообщал, что договор с ОПЗ подписан до 1 декабря 2019 года. Он предусматривает поставку, минимум, 240 млн куб. м природного газа в течение четырех месяцев.

Произведенный заводом карбамид будет отгружаться на экспорт, но компания готова к переговорам по его поставке и на внутренний рынок. Так, минимум, 250 тыс. тонн карбамида планируется отгрузить на внешний рынок, еще 30 тыс. тонн могут быть реализованы внутри страны. На внутренний рынок также планируется поставить 32 тыс. тонн аммиака.

ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.