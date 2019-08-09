Экономика

20:11 09.08.2019

Дефляция в Украине в июле составила 0,6% – Госстат

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Дефляция в Украине в июле составила 0,6% – Госстат

Потребительские цены в Украине в июле 2019 года снизились на 0,6% по отношению к июню этого года, тогда как в годовом измерении инфляция зафиксирована на уровне 9,1%, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ранее предоставленным данным Госстата, дефляция в Украине в июне 2019 года составила 0,5%, тогда как в мае была зафиксирована инфляция на уровне 0,7%, в апреле - 1%.

В годовом измерении рост потребительских цен по итогам июля 2019 года незначительно ускорился до 9,1% с 9% к июню и замедлился с 9,6% - к маю.

Базовая дефляция в июле по сравнению с июнем 2019 года составила 0,1%. В июне показатель базовой инфляции равнялся 0%, в мае - 0,2%, в апреле - 0,4%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 13,6%) подешевели овощи. На 0,3-0,1% снизились цены на молоко, продукты переработки зерновых, сметану, подсолнечное масло, сыры, масло. В то же время на 15,2% подорожали яйца, на 2,9-0,7% - сахар, фрукты, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т. ч. на табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Одежда и обувь подешевели на 4,5%, в частности, обувь - на 5,2%, одежда - на 3,9%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 10,4%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,5%, канализацию - на 0,4%.

Цены на транспорт в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

Теги: #украина #дефляция
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