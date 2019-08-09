Экономика

16:23 09.08.2019

"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

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"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать противоправным и недействительным принятое в июне 2019 года правительственное постановление, устанавливающее новый порядок формирования цены на природный газ для населения, сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о постановлении Кабинета министров №485 от 5 июля, согласно которому НАК при определении цены на газ для населения принимает за ее основу наименьший из четырех указанных в документе показателей. Среди них: цена ресурса для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средняя таможенная стоимость импортного газа за предыдущий месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже (УЭБ), а также стоимость газа по спецобязательствам (ПСО), определенная постановлением №867 от 19 октября 2018 года.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил срок действия спецобязательств (ПСО) "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, производителей тепловой энергии и религиозных организаций. Установившаяся с весны 2019 года конъюнктура на европейском рынке привела к снижению рыночной цены на газ ниже устанавливаемого правительством для населения регуляторного уровня.

"Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для бытовых потребителей, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или приняв соответствующие изменения к нему. Однако Кабмин в рамках мер предосторожности не стал отменять спецобязательства, но в апреле-мае 2019 года постановлениями №293 и №380 привязал цену газа для населения к цене для промышленности. Правительство предусмотрело, что в случае если последняя превысит стоимость газа по ПСО, цена для населения сохранится на уровне постановления №867.

Позже, на фоне роста цены предлагаемого "Нафтогазом" газа для промышленных потребителей (не превышающего ПСО-уровень) правительство решило изменить (постановлением №485) механизм формирования цены на природный газ, с целью максимального снижения стоимости ресурса.

Теги: #нафтогаз #оаск #суд #кабмин
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