Экс-глава НКРЭКУ Вовк: действия НАБУ безосновательны и абсурдны

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк считает действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в деле по "Роттердам+" безосновательными и имеющими политическую подоплеку.

"Действия НАБУ с момента начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств под обвинения. Об установлении истины речь не идет, осуществляется давление на меня и коллег с грубым нарушением законодательства – это свидетельствует о политическом характере преследования", – написал он на своей странице в соцсети Facebook, высказав также мнение, что дело является бесперспективным, однако бюро не может себе позволить признать это на третьем году расследования.

"Именно поэтому и решили объявлять подозрения, вместо закрытия дела…", – отметил Вовк.