Экономика

16:30 08.08.2019

"ДТЭК" считает безосновательными претензии НАБУ к сотрудникам холдинга по "Роттердам+"

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"ДТЭК" считает безосновательными претензии НАБУ к сотрудникам холдинга по "Роттердам+"

 Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в четверг уведомило о подозрении сотрудников компании "ДТЭК", сообщили в пресс-службе энергохолдинга.

"Порядок, в отношении которого у следственных органов возникли претензии, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, которые ранее отсутствовали, а решение о правилах работы государственные органы принимали субъективно", - говорится в заявлении компании.

Сотрудники "ДТЭК" предоставили НАБУ необходимые документы, однако считают, что причины для следственных действий отсутствуют, а подозрения безосновательны.

"Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских государств была подтверждена многочисленными международными экспертизами, результаты которых должны быть учтены. В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения расходов на логистику и тому подобное", - отметили в "ДТЭК".

В компании также заявили об отсутствии сверхприбылей как в угольном секторе, так и в украинской тепловой генерации, подчеркнув, что использование принципа импортного паритета при установлении цены на энергоносители является требованием МВФ и других кредиторов Украины.

Как ранее сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ в четверг уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии регулятора Владимира Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину

Теги: #роттердам #набу #дтэк #подозрение
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