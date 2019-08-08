Кабмину следует защитить украинских производителей стройматерилов – участник рынка

Украинские деревообрабатывающие предприятия страдают от демпинга со стороны белорусских заводов. Об этом сообщил совладелец завода Izovat и компании "Українські лісопильні" Сергей Лищина. «На сегодняшний день мы не способны конкурировать с белорусской продукцией. Цены на фанерное сырье в Беларуси существенно дешевле, отсюда и возможность демпинговать. Украинские лесхозы подняли цены для производителей фанеры. При этом просел европейский рынок, они снизили свои аппетиты, а украинский рынок переполнен», -- заявил он в интервью изданию The Page.



Сергей Лищина отмечает, что фанерные заводы простаивают уже несколько месяцев подряд, начиная с мая. Он заявил, что, по его мнению, необходимо принять меры – ограничить доступ на украинский рынок аналогичной продукции из Беларуси. «Если пойдем по пути антидемпинговых расследований, мы ничего не добьемся. Они могут длиться месяцами, а между тем динамика импорта фанеры из Беларуси просто катастрофическая», -- пояснил предприниматель.



Поясняя, с чем связаны проблемы с Белоруссией, Лищина сказал, что большинство белорусских производителей фанеры и ДСП входят в государственный концерн «Белорусская лесная компания». Для нее, как для госкомпании, созданы условия наибольшего благоприятствования, она является источником получения валютной выручки. Например, цена на древесину в Беларуси, в отличие от Украины, отличается в меньшую сторону на 40%. Также по информации Сергея Лищины, предприятия, входящие в концерн «Белорусская лесная компания» активно финансируются специально созданным Государственным банком развития. Фактически для таких предприятий не имеет значения цена продажи, они могут продавать свою продукцию и в убыток, лишь бы привлечь валютную выручку.



Напомним, что если в 2015 году в Украину было импортировано 848 метров кубических фанеры, то за пять месяцев этого года 17 052 метра кубических метров. Ставка ввозной пошлины на ее импорт нулевая, в то время как в Евросоюзе действует ввозная пошлина на эту категорию продукции.