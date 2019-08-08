Экономика

12:40 08.08.2019

Nova Poshta Moldova в I пол.-2019 увеличила количество отправлений вдвое, Nova Poshta Georgia - на треть

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Nova Poshta Moldova в I пол.-2019 увеличила количество отправлений вдвое, Nova Poshta Georgia - на треть

 Nova Poshta Moldova и Nova Poshta Georgia, входящие в группу компаний "Нова Пошта", в первом полугодии 2019 года увеличили количество обработанных отправлений и сократили сроки доставки, сообщается на сайте ГК.

Так, количество доставок Nova Poshta Moldova в январе-июне текущего года возросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, для Nova Poshta Georgia этот показатель увеличился на 32%.

По данным "Нова Пошта", драйверами роста количества отправлений в указанных странах стали запуск доставки в любую точку страны, ускорение доставки и привлечение новых крупных бизнес-клиентов.

"Быстрая и надежная доставка в Молдове помогает развиваться местным интернет-магазинам – клиенты стали чаще заказывать онлайн… Как и в Украине, одним из ключевых сегментов "Нова Пошта" в Молдове является e-commerce - развивающийся рынок, где есть свободные ниши. Поэтому задача Nova Poshta Moldova – создание эффективной логистической инфраструктуры, способствующей развитию онлайн-торговли", - отмечает директор "Нова Пошта Международные Операции" Алена Степина, которая цитируется в сообщении.

По ее словам, особенностью Грузии является сложные ландшафт и география, из-за которых доставлять посылки и грузы в отдаленные горные населенные пункты готовы далеко не все работающие в этой стране логистические компании. Между тем Nova Poshta Georgia удалось обеспечить доставку каждому клиенту, что стало важным конкурентным преимуществом и позволило компании войти в тройку лидеров рынка, улучшить качество работы с бизнес-клиентами.

В ГК "Нова Пошта" подчеркнули: компании в обеих странах продолжат расширять перечень услуг как для доставок внутри страны, так и для международных отправлений и займутся внедрением диджитал-инструментов, которые уже хорошо показали себя в Украине.

Компании Nova Poshta Moldova и Nova Poshta Georgia наряду с такими компаниями, как "НП Логистик", "ПОСТ ФИНАНС" и "Нова Пошта Интернешнл" входят в ГК "Нова Пошта".

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планируется достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #грузия #молдова
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