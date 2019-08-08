Экономика

11:26 08.08.2019

Полиция Киевщины устанавливает причины второго за 2 месяца пожара на птицефабрике под Васильковом

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Полиция Киевщины устанавливает причины второго за 2 месяца пожара на птицефабрике под Васильковом

Следственно-оперативная группа Нацполиции Украины в Киевской области устанавливает обстоятельства и причины произошедшего накануне вечером пожара пустого ангара площадью около 2,5 тыс. кв м на территории птицефабрики "Ясенсвит" в с.Крушинка Васильковского района.

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. По словам директора предприятия, огонь вспыхнул в помещении, где проходили ремонтные работы. Два месяца назад, 4 июня, на этой самой птицефабрике также вспыхивал пожар. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. Решается вопрос о правовой квалификации", - сообщается в четверг утром на странице полиции Киевской области в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, в с.Крушинка (Васильковский р-н Киевской обл.) 7 августв на территории птицефабрики "Ясенсвит" произошло возгорание пустого ангара площадью около 2,5 тыс. кв. м. Спасатели локализовали пожар в 21:09 на площади 2,5 кв. м, полностью ликвидировали в 21:33. Жертв и пострадавших нет.

Птицефабрика принадлежит агропромышленной группе компаний "Овостар Юнион".

На Варшавской фондовой бирже в четверг компания сообщила, что птицефабрика продолжает работать в нормальном режиме после пожара в одном из отдельно стоящих птичников.

"На момент возгорания электроснабжение в птичнике было отключено, поскольку с 05.08 он был освобожден от птицы и находился в процессе мойки. О степени повреждений птичника и сумме материального ущерба будет сообщено дополнительно", - отметили в компании.

По ее данным, инфраструктура производственной площадки не повреждена, поголовье птицы не пострадало. Птицефабрика продолжает работу в штатном режиме.

Теги: #киевская_область #ясенсвит #пожар #птицефабрика
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