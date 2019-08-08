Экономика

11:19 08.08.2019

Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры

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Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности, разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле в четверг утром.

Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Теги: #зеленский #легализация #азартные_игры
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