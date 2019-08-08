"ArcelorMittal Кривой Рог" налаживает отношения с президентской командой, договорившись о продолжении модернизации предприятия

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" поддержал инициативы Офиса президента Украины, договорившись о продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также го реализации социальных проектов.

Как сообщается в пресс-релизе меткомбината в четверг, топ-менеджеры "ArcelorMittal Кривой Рог" в конце июля встретились с главой государства Владимиром Зеленским, а на днях провели переговоры с представителями его Офиса. Стороны обсудили возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате достигли договоренности о пяти реализации пяти шагов.

Во-первых, "ArcelorMittal Кривой Рог" продолжает глобальную модернизацию предприятия – в ближайшие пять лет инвестиции превысят $1,8 млрд, что позволит сократить выбросы в атмосферу на 50–55%. В том числе будут реализованы масштабные инвестпроекты в агломерационном производстве, на долю которого приходится около 2/3 всех выбросов. Реконструкция аглоцеха № 2 и строительство фабрики окомкования позволят закрыть устаревшие аглофабрики.

Помимо этого, подготовлен план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду по итогам визита главы государства в Кривой Рог 12 июля. План, переданный лично президенту, предусматривает снижение выбросов в атмосферу на 10-15% в ближайшие месяцы (более подробно о нем компания проинформирует позже).

Во-вторых, компания получила возможность продолжить реализацию инвестпроекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали (МНЛЗ-2,3). В частности, возобновлены пусконаладочные работы, остановленные после обыска сотрудниками СБУ 20 июля в рамках расследования уголовного дела по ст. 441 УК ("экоцид").

В-третьих, в планах – активная работа с правительством Украины по программам корпоративной социальной ответственности (КСО). Одним из основных направлений станет здравоохранение, а именно – улучшение условий по профилактике и лечению горожан, в том числе развитие сферы медуслуг в Кривом Роге. Меткомбинат поддержал инициативу Офиса президента по созданию в городе Фонда здоровья, который будет сформирован с участием предприятий региона. Средства Фонда планируется инвестировать в развитие медицинской базы города. "ArcelorMittal Кривой Рог" готов стать одним из участников данного пула предприятий и вносить по 100 млн грн в год.

В-четвертых, в рамках КСО и развития спорта в городе "ArcelorMittal Кривой Рог" примет участие в капитальном восстановлении (ремонте) стадиона "Металлург" в Кривом Роге и инвестирует на эти цели 50 млн грн: по 25 млн грн – в 2019 и 2020 гг.

В-пятых, Офис президента также выразил заинтересованность в строительстве новых бетонных дорог в стране с использованием шлаков металлургического производства. Это даст возможность создать качественную инфраструктуру в регионах, разгрузить шлаковые отвалы на метпредприятиях. Стратегическим партнером государства в этом направлении готов выступить "ArcelorMittal Кривой Рог".

В пресс-релизе подчеркивается, что компания ArcelorMittal является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине и открыта к сотрудничеству бизнеса и всех заинтересованных сторон. Ее инвестиции в Украину в 2005-2018 гг. с учетом покупки предприятия составили $9,2 млрд.