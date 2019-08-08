Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубометров, сообщил сайт правительственного портала в среду вечером.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019г. № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о Минэкономразвитии, где средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС. Затем Украинская энергетическая биржа, где газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС. НАК "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018г. № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

"Самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн", - отметили в правительстве.