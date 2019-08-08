Экономика

01:32 08.08.2019

Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

1 мин читать
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

 Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубометров, сообщил сайт правительственного портала в среду вечером.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019г. № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о Минэкономразвитии, где средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС. Затем Украинская энергетическая биржа, где газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС. НАК "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018г. № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

"Самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн", - отметили в правительстве.

Теги: #нафтогаз #газ #украина #цена #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:59 07.08.2019
В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

23:38 07.08.2019
Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

22:16 07.08.2019
В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

17:44 07.08.2019
Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

16:17 07.08.2019
Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

16:15 07.08.2019
За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

14:30 07.08.2019
Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию

13:34 07.08.2019
Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

13:20 07.08.2019
Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

12:29 07.08.2019
"Укрнафтобуриння" в I пол. увеличило добычу природного газа, нефти и конденсата почти наполовину

"Укрнафтобуриння" в I пол. увеличило добычу природного газа, нефти и конденсата почти наполовину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УПСК и "Украэрорух" заключили договор обязательного авиастрахования гражданской авиации

Frontera оспаривает в суде решение СРП-комиссии по "Дельфину"

Brent ускорила падение, опустилась ниже $57 за баррель

Цена Brent упала ниже $58 за баррель впервые с января

Обсуждаемая в Украине концепция налоговой амнистии предусматривает льготную ставку 5%

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ отозвал у финансовой компании "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций

УПСК и "Украэрорух" заключили договор обязательного авиастрахования гражданской авиации

Frontera оспаривает в суде решение СРП-комиссии по "Дельфину"

Brent ускорила падение, опустилась ниже $57 за баррель

НБУ применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к 5 небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства

Побужский ферроникелевый комбинат в I полугодии снизил выплавку никеля на 8,7% из-за ремонта и наладки оборудования

Цена Brent упала ниже $58 за баррель впервые с января

Украина за 7 мес. сократила экспорт металлолома в 7,6 раза, почти остановив его в июне-июле, нарастила импорт наполовину

Закарпатская таможня в июле значительно увеличила поступления в бюджет – ОГА

Закарпатская таможня в июле значительно увеличила поступления в бюджет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА