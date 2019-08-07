Экономика

17:52 07.08.2019

НБУ отозвал у финансовой компании "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций

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НБУ отозвал у финансовой компании "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций

Национальный банк Украины (НБУ) 6 августа принял решение отозвать у ООО "Финансовая компания "Артем" генеральную лицензию на осуществление валютных операций в связи с признанием структуры собственности компании непрозрачной.

Согласно сообщению на сайте НБУ, помимо этого, в течение последних шести месяцев компания превысила предельное количество существенных нарушений требований валютного законодательства и требований к организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений.

Теги: #артем #нбу #лицензии
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