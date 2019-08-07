Экономика

17:44 07.08.2019

Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

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Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

Объем покупки населением наличной валюты в июне 2019 года превысил объем продажи на $93,7 млн, тогда как в июне и мае украинцы больше продавали валюты, чем покупали, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в среду.

В целом с начала года население продало валюты на $153,5 млн больше, чем купило.

НБУ уточняет, что в июле по сравнению с июнем украинцы увеличили покупку валюты на 53,4% - до $1,501 млрд, продажу - на 21,2% - до $1,408 млрд.

Теги: #валюта #украина #покупки #нбу
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