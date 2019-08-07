УПСК и "Украэрорух" заключили договор обязательного авиастрахования гражданской авиации

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") и СК "Украинская пожарно-страховая компания" 7 августа заключили договор обязательного авиационного страхования гражданской авиации (4 ед.).

Согласно информации на портале ProZorro, ценовое предложение компании составило 4,240 млн грн при ожидаемой стоимости услуг 4,477 млн грн.

В тендере принимали участие АСК "ИНГО Украина" и СК "Бусин"

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.