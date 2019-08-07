Frontera оспаривает в суде решение СРП-комиссии по "Дельфину"

Компания Frontera Resources Ukraine LLC 7 августа обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, а также Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашения о разделе продукции (СРП), в котором требует отменить результаты конкурса на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Согласно сообщению пресс-службы компании, Frontera считает действия и решения комиссии, в результате которых победителем конкурса была определена американская Trident Black Sea Inc, противоправными. В частности, там заявили, что комиссия превысила свои полномочия, обозначенные законодательством Украины, утвердила решения, которые противоречат правительственным актам и нарушают процедуру проведения конкурса в части сроков определения победителей.

Ранее компания сообщила, что намерена оспорить в суде результаты СРП-конкурса на разработку углеводородного участка, указав, комиссия должна была направить Кабмину выводы об определении победителя конкурса не позднее 13 июля 2019 года, но нарушила эти сроки.