НБУ применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к 5 небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам выездных внеплановых проверок касс небанковских финансовых учреждений в первом квартале 2019 года применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к пяти небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства.

Согласно сообщению Нацбанка на сайте, 5 августа регулятор применил такие меры воздействия к ООО "ФИНОД", ООО "ФК "Октава Финанс", ООО "ФК "Магнат", ООО "Премиум Финанс", ООО "ФК "Конверсия".