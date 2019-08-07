Экономика

16:49 07.08.2019

НБУ применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к 5 небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства

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НБУ применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к 5 небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам выездных внеплановых проверок касс небанковских финансовых учреждений в первом квартале 2019 года применил меры воздействия в виде письменных предупреждений к пяти небанковским финучреждениям за нарушение валютного законодательства.

Согласно сообщению Нацбанка на сайте, 5 августа регулятор применил такие меры воздействия к ООО "ФИНОД", ООО "ФК "Октава Финанс", ООО "ФК "Магнат", ООО "Премиум Финанс", ООО "ФК "Конверсия".

Теги: #нбу #валюта #закон
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