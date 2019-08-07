Украина за 7 мес. сократила экспорт металлолома в 7,6 раза, почти остановив его в июне-июле, нарастила импорт наполовину

Украинские предприятия в январе-июле 2019 года снизили экспорт лома черных металлов в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 36,927 тыс. тонн (за январь-июль 2018 года - 281,282 тыс. тонн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой, в денежном выражении экспорт металлолома упал в 9,1 раза - до $10,186 млн ($92,418 млн в январе-июле 2018 года).

В июле экспортировано 0,204 тыс. тонн металлолома, июне - 0,208 тыс. тонн, мае - 8,086 тыс. тонн, апреле - 8,791 тыс. тонн, марте - 8,246 тыс. тонн, феврале - 8,252 тыс. тонн, январе - 3,140 тыс. тонн.

В то же время в январе-июне текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 52,7% по сравнению с январем-июлем 2018 года - до 39,394 тыс. тонн. В денежном выражении импорт возрос на 0,1% - до $22,024 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся из Турции (49,50% поставок в денежном выражении), РФ (41,65%) и Нидерландов (3,02%). Экспорт - в основном в Турцию (87,01%), Нидерланды (6,48%) и Германию (4,54%).

Метпредприятия Украины в январе-июне 2019 года импортировали из РФ 488 тонн продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $166 тыс. - весь импорт осуществлялся в июле, тогда как в январе-июле 2018 года было импортировано из РФ 1,120 тыс. тонн ГБЖ на $373 тыс.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом - до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% - до $105,646 млн. При этом в 2018 году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% по сравнению с 2017 годом - до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% - до $36,588 млн.

Ввоз металлолома в 2018 году осуществлялся в основном из Турции (69,28% поставок в денежном выражении), Южной Кореи (8,36%) и РФ (12,97%); экспорт - в Молдову (62,78%), Турцию (35,03%) и Нидерланды (1,3%).

Кроме того, метпредприятия Украины в 2018 году импортировали из РФ 1,539 тыс. тонн продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на $509 тыс., в то время как в 2017 году - 2,376 тыс. тонн на $649 тыс. При этом Украина не реэкспортировала ГБЖ.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом - до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до $121,298 млн, импорт в натуральном выражении - на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,7 раза, до $25,611 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся в основном из Турции (88,03% поставок в денежном выражении), Молдовы (3,16%), Словакии (1,8%), экспорт - в Молдову (53,56%), Турцию (42,73%), Болгарию (1,79%).

Метпредприятия Украины в 2017 году сократили импорт ГБЖ на 94,7% по сравнению с 2016 годом - до 2,376 тыс. тонн, в денежном выражении ввоз снизился на 91,6% - до $649 тыс. Все поставки осуществлялись из РФ.

Украина не осуществляет экспорт и реэкспорт ГБЖ.