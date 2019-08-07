Экономика

14:34 07.08.2019

"Метинвест" инвестировал в обновление спецтехники цеха ремонта подвижного состава "Азовстали" 4,6 млн грн

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"Метинвест" инвестировал в обновление спецтехники цеха ремонта подвижного состава "Азовстали" 4,6 млн грн

Группа "Метинвест" инвестировала в обновление спецтехники цеха ремонта подвижного состава металлургического комбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) 4,6 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, приобретена универсальная путевая машина с расширенными возможностями и характеристиками, задача которой - выправлять и рихтовать рельсовый путь для исключения аварийных ситуаций: саморасцепов, наклонения и сходов подвижного состава.

"Длина железнодорожных путей нашего меткомбината - более 300 км. Для регулярного ремонта и техобслуживания как нельзя лучше подойдет новая спецтехника. Группа "Метинвест" активно инвестирует в оснащение и модернизацию своих активов", - отметил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Азовсталь" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #метинвест
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